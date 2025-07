Ozzy Osbourne feiert Abschied mit Mega-Konzert

Es ist ein historischer Moment für alle Rock- und Metal-Fans: Am 5. Juli stehen Black Sabbath erstmals seit zwei Jahrzehnten wieder in Original-Besetzung auf der Bühne – und gleichzeitig ist es der endgültige Abschied von Frontmann Ozzy Osbourne

Die legendäre Band kehrt für ein allerletztes Konzert in ihre Heimatstadt Birmingham zurück. Unter dem Motto „Back to the Beginning“ findet der emotionale Auftritt im Rahmen eines Festivals statt – die Tickets waren innerhalb von 16 Minuten ausverkauft. Wer leer ausging, hat dennoch die Chance, dabei zu sein: Der Auftritt wird am selben Tag ab 16 Uhr im Online-Stream gezeigt. Zwar mit zwei Stunden Verzögerung, dafür aber in voller Länge – und 48 Stunden lang abrufbar. Der Zugang zum Stream kostet 26,99 Euro. Die Einnahmen sollen unter anderem an die Parkinson-Stiftung Cure Parkinson’s sowie an ein Kinderkrankenhaus in Birmingham gespendet werden.

© Getty Images

Mit dabei sind die Ur-Mitglieder Ozzy Osbourne (Gesang), Tony Iommi (Gitarre), Geezer Butler (Bass) und Bill Ward (Schlagzeug). Es ist das erste gemeinsame Konzert seit 2005 – und es wird das letzte sein. Denn für Ozzy ist es das große Finale einer außergewöhnlichen Karriere. Der 75-Jährige leidet an Parkinson und musste sich zuletzt mehreren Operationen unterziehen, unter anderem wegen eines Tumors an der Wirbelsäule.

© Zeidler

Das Abschiedskonzert wird von wahren Rock-Giganten begleitet: Guns N’ Roses, Tool und Slayer stehen mit auf dem Festival-Lineup. Zudem ehren Musiklegenden wie Billy Corgan (The Smashing Pumpkins), Tom Morello (Rage Against the Machine) und Faith-No-More-Schlagzeuger Mike Bordin den „Prince of Darkness“.

Der Stream zum Black Sabbath Abschiedskonzert ist ab 5. Juli, 16 Uhr, auf der offiziellen Festival-Website „Back to the Beginning“ verfügbar.

© Getty

Sharon Osbourne, Ozzys Ehefrau und langjährige Managerin, erklärt: „Es ist ein historisches Ereignis. Wir konnten die Fans nicht im Stich lassen.“ Für viele ist dieser Abend mehr als nur ein Konzert – es ist der letzte Vorhang einer Ära, die Musikgeschichte geschrieben hat.