× Pizzera & Jaus rocken 2026 den Salzburger Residenzplatz

Nachdem Christina Stürmer und Wanda die Konzerte am Salzburger Residenzplatz nach langer Pause heuer wieder aufleben ließen, steht jetzt bereits einer der Top-Acts für 2026 fest

Nach dem fulminanten Comeback der Konzerte am Residenzplatz 2025 startet das Kulturspektakel im Herzen Salzburgs mit der ersten großen Ankündigung für 2026: Am 30. Mai nächsten Jahres kommen Pizzera & Jaus in die ehrwürdige Altstadt – mit im Gepäck: ehrliche Live-Musik, pointierte Texte und jede Menge Emotion. Mit über einer halben Million begeisterter Besuchern und gleich dreimal in Folge zum Live-Act des Jahres gekürt, stehen die beiden Ausnahme-Künstler wie kaum andere für Konzerterlebnisse, die berühren und begeistern.

© zeidler ×

Den emotionalen Auftakt des Abends übernimmt AVEC, deren gefühlvolle Songs das Publikum in eine besondere Klangwelt entführen. Und damit nicht genug: Ein weiterer hochkarätiger Special Guest wird im Laufe der nächsten Monate bekanntgegeben – Spannung garantiert! Die Bekanntgabe des internationalen Headliners für den 29. Mai 2026 folgt im Spätsommer – bis dahin heißt es: jetzt schon Tickets für das nächste große Musik-Highlight mit Pizzera & Jaus am Residenzplatz sichern! Tickets sind ab Mittwoch, 04.06. um 10:00 Uhr in allen Ö-Ticket Vorverkaufsstellen des Landes & direkt unter www.residenzplatz-live.at erhältlich.

© zeidler ×

Weitere Pizzera & Jaus Termine 2026

SA, 30. Mai 2026 Residenzplatz, Salzburg mit Avec & in Kooperation mit Semtainment

DO, 02. Juli 2026 Schlosspark Esterházy, Eisenstadt mit Folkshilfe

MI, 08. Juli 2026 Donaulände, Linz mit Lemo & in Kooperation mit Posthof Linz

FR, 04. September 2026 Freiluftarena, Graz mit Lemo

Der Vorverkauf für alle Konzerte startet am 4. Juni!