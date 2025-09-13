Lilian packt über ihr Leben mit Boris Becker aus

Lilian de Carvalho Monteiro verrät in einem "Bild"-Interview, wie sie Boris Becker durch seine dunkelste Zeit begleitete, über ihre Beziehung und ihre gemeinsame Zukunft.

Die Frau, die Boris Becker nach eigenen Worten "gerettet" hat, spricht über ihr Leben mit ihm. Lilian stand ihrem Mann während seiner 231 Tage Haft in zwei britischen Gefängnissen bei, besuchte ihn zweimal monatlich und ordnete sein finanzielles Chaos. "Ich wusste, ich werde für Boris Becker kämpfen", erklärt sie im "Bild"-Interview.

So lernten sich die beiden kennen

2018 begegneten sich die beiden erstmals zufällig bei einer Geburtstagsfeier eines gemeinsamen Freundes. Sie wusste dAmals nicht, wer Becker war. "Ich wunderte mich bloß, dass alle plötzlich so aufgeregt waren, als er den Raum betrat", schildert sie ihren ersten Eindruck. Nach mehreren Treffen mit Freunden klappte es mit einem persönlichen Gespräch unter vier Augen. "Meine Telefonnummer gab ich Boris erst nach zehn Monaten. Da waren wir bereits im Jahr 2019", sagt Lilian. Während der Corona-Epidemie 2020 hatten beide in London die Chance, ihre Liebesbeziehung, fern der Öffentlichkeit, aufzubauen.

Boris war der erste Mann, den sie ihrem Vater vorstellte, erzählt Lilian weiter. "Ich war vorsichtig, weil ich vor der Meinung meines Vaters Respekt habe. Als ich Boris zum ersten Mal mit nach São Tomé nahm, hat er ihn sofort abgeklopft. Das war Weihnachten 2020. Zum Glück mochten sich beide auf Anhieb", schildert Lilian.

Boris und Lilian verlobten sich am 29. April 2023 – genau ein Jahr nach seiner Verurteilung. "Der 29. April ist jetzt nicht mehr der Tag der Urteilsverkündung, sondern unser Verlobungstag", so Lilian.

Lilian: "Ich wusste, ich werde für Boris Becker kämpfen"

Wie es für sie war, Boris im Gefängnis zu sehen? Lilian antwortet, dass er viel an Gewicht verloren hatte. In Wandsworth, dem ersten Gefängnis, hätten sie nur eine Stunde gehabt. "Wir weinten, rangen um Worte. Es fühlte sich unwirklich an. Er gab sich stark, das tat mir gut." Heute sei die dadurch eine andere Frau. "Ich weiß jetzt, wie viel ich leisten kann. Man entwickelt automatisch einen Kommando-Modus. Einen Überlebensinstinkt. Ich wusste, ich werde für Boris Becker kämpfen."

Im Dezember 2022 wurde Boris Becker nach Deutschland abgeschoben. Sie trafen sich auf einem kleinen britischen Flughafen. Lilian über den Moment: "Ihn nach dieser langen Zeit endlich wieder umarmen und körperlich spüren zu dürfen. Der schönste Moment. Ich sah Boris im Flur, rannte zu ihm und sprang ihm auf den Rücken. Im Flugzeug entspannte er erst, als wir den britischen Luftraum verlassen hatten."

Ihr erstes gemeinsames Kind

Im Dezember erwartet das Paar, das seit Frühjahr 2023 in Mailand lebt, sein erstes gemeinsames Kind. "Die Kinder bekommen in Italien den Namen des Vaters. Es wird also ein Becker-Baby", sagt die hochschwangere Lilian.

Boris Becker veröffentlichte am Donnerstag sein Buch "Inside. Gewinnen – Verlieren – Neu beginnen" (Ullstein). Darin erzählt er seinen Weg vom Tenniswunderkind bis zur Haftstrafe (231 Tage ab dem 29. April 2022) in zwei britischen Gefängnissen nach. Becker spricht darin über den Alltag hinter Gittern, die Isolation, Ängste, körperliche und psychische Belastung.

Während der ehemalige Tennis-Star mit seinem Buch den alten Becker hinter sich lassen will, blickt das Paar nach vorn: "Solange wir zusammen sind, finden wir einen Weg."