Irre! Superstar Robbie Williams zeigt sich privat und ehrlich wie noch nie bei Wien-Gigs.

15.000 Fans feierten mit Superstar Robbie Williams sein erstes Stadthallenkonzert. Es war eine fulminante Show des Superstars!

Williams: "Österreich hat mich gerettet"

Die spektakulärste Aussage ist jedoch folgende: „Ich habe die Stimmen in meinem Kopf mit Alk, Kokain und sogar Heroin bekämpft! Doch das Wissen, dass es euch Fans in Österreich gibt hat mich am Leben erhalten! Hat mir das Leben gerettet!" Eine große Drogen-Beichte inklusive rot-weiß-roter Lebensrettung ist der absolute Knaller!

Dass Williams ein echter Wien und Österreich Fan ist, zeigt nicht nur seine Aussage. Ein Blick auf den Insta-Feed seiner Frau Ayda lässt keinen Zweifel offen: Familie Williams geht es richtig gut bei und!

1. Schnitzelspaß

Robbie und seine Lieben genießen gerne unsere liebste Nationalspeise.

2. Tochter Teddy ist größter Fan

Vor den Konzerten verbringen die vier Kinder von Robbie und Ayda viel Zeit mit ihren Eltern. Tochter Teddy ist Robbies größter Fan!

3. Skurrile Hilfe

Vor dem Konzert wird Robbie - an den Armen! - von seinen Kids rasiert!

Alles in allem scheint Robbie seinen Wien-Trip zu genießen, inklusive Luxus-Unterbringung und Konzert-Hit!