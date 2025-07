Robbie Williams in Wien gelandet

In der Nacht auf Freitag kam Robbie mit Privatjet in Wien an - seine Band landete bereits Donnerstag Abend. Am Samstag wird Robbie das ausverkaufte Happel-Stadion rocken

Der Adler ist gelandet - vielmehr Robbie Williams! Um exakt 3.10 Uhr nachts setzte sein Privatjet in Wien Schwechat auf. Danach ging es sichtlich verschlafen ins Rosewood-Hotel am Petersplatz, wo Robbie bis Sonntag residieren wird. Um 4 Uhr früh checkte der Superstar ein - und das nicht ganz unbemerkt. Robbie Williams mit Christian Kaiser bei seiner Ankunft in Wien © Christian Kaiser Paparazzo Christian Kaiser war zur richtigen Zeit am richtigen Ort und ergatterte ein frühmorgendliches Selfie mit Robbie. Heute steht für den Superstar einmal ausschlafen und entspannen am Programm. Ob er Sightseeing machen wird und wo er zum Essen einkehrt ist vorerst noch geheim. © zeidler Fix ist nur, dass er am Samstag im Wiener Happel-Stadion sein Hit-Feuerwerk zünden wird. Von den Opernern "Rocket" und "Let Me Entertain You" über Klassiker wie "Come Undone" oder "She's The One" bis hin zu den Zugaben "Feel" und "Angels" hat Robbie alle Hits im Gepäck. © YouTube Die Zugabe gibt es dann am 14. September im Wörthersee-Stadion in Klagenfurt.