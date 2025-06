Schlager-Hammer: DAS planen Bohlen und Silbereisen heute

Diese Show verspricht Musikgeschichte! Pop-Titan Dieter Bohlen (71) und Schlager-Star Florian Silbereisen (43) stehen am heutigen Samstag wieder gemeinsam auf der Bühne.

In Kitzbühel kommt es beim „Schlagerbooom Open Air“ zur großen Reunion der beiden Musik-Giganten. Damit hätte wohl niemand gerechnet, denn: Seit fünf Jahren haben sich Dieter Bohlen und Florian Silbereisen nicht mehr persönlich gesehen. Ihr letzter gemeinsamer Auftritt liegt bereits zurück: 2020 saßen sie Seite an Seite in der DSDS-Jury. Damals sprang Silbereisen kurzfristig für den gefeuerten Xavier Naidoo ein, weil seine Schlager-Tour coronabedingt pausieren musste.

Gemeinsamer Auftritt

Dieter Bohlen lässt bereits vor der Show aufhorchen. „Wir werden alle überraschen!“ Wie die BILD berichtet, werden Bohlen und Silbereisen zusammen singen! Auch Florian Silbereisen freut sich bereits auf das Event. „Auch ich lasse mich überraschen, was letztendlich wirklich auf der Bühne passiert! Die Show ist live, da weiß man nie …“

Schlagerbooom Open Air 2025 könnte somit nicht nur ein musikalisches Highlight, sondern auch ein TV-Ereignis der besonderen Art werden. Die Fans dürfen sich auf ein Wiedersehen mit zwei der bekanntesten Gesichter der deutschen Musik- und Fernsehlandschaft freuen. Ob Bohlen und Silbereisen dabei an alte DSDS-Zeiten anknüpfen oder neue Projekte ankündigen, bleibt spannend. Eines ist jedoch sicher: Wenn Pop-Titan auf Schlager-Star trifft, ist beste Unterhaltung garantiert!