Stürmer, JJ und Josh. starten cooles Waves Festival

120 spannende Acts in 11 Wiener Locations. Das „Wave Vienna Festival“ liefert wieder Zukunftsmusik. Zur Eröffnung rocken am Mittwoch auf Einladung von OSAK u.a. Christina Stürmer, JJ und Josh. im Volkstheater.

Seit 2001 bringt das Showcase Festival „Waves Vienna“ die künftigen Topstars der Indie-Musikszene nach Wien. Anne-Marie, Bunny Lake, Manu Delago, First Aid Kit, Mike Skinner von The Streets oder Lola Marsh etwa. 2013 war sogar Charli XCX gebucht, musste aber leider kurzfristig absagen. Jetzt wird das 15-jährige Jubiläum nicht nur in mit einem neuen 11. Venue, dem Lucia, vormaliges Gürtelbräu, 120 spannenden Acts , Workshops und ausgewählte Gratis-Konzerten gefeiert, sondern auch gleich mit einer groß angelegte Opening-Show im Volkstheater.

© zeidler

© zeidler

Am Mittwoch (1.Oktober) gibt sich die so spannend diverse Austro-Szene unter der künstlerischen Leitung von Oska, die mit ihrem aktuellen CD „Refined Believer“ wieder für einen Ohrenschmaus sorgt, ein Stelldichein. Mit dabei u.a. usner ESC-Winenr JJ, Chartstürmer Josh. („Cordula Grün“), Yasmo, FM4-Darling Oskar Haag und Multitalent Hans Platzgumer. Dazu gibt’s als Highlight gleich die absolute Austropop-Königin: Christina Stürmer zündet ihre größten Hits und stimmt dabei wohl auch wieder „Seite an Seite“ im Duett mit OSKA an. Darüberhinaus darf man auch mit weiteren Überraschungen rechnen.

© Ines Futterknecht

Cool: Alle Beteiligten treten ohne Gage auf, denn der Erlös fließt in ein neu gelaunchtes Residency-Programm, das einem österreichischen Act im kommenden Frühjahr einen Aufenthalt samt Auftritten im Vereinigten Königreich ermöglichen soll.

© Can Wagener

Dem Eröffnungsabend lässt Waves-Leiter Thomas Heher dann von Donnerstag (2. Oktober) bis Samstag (4. Oktober) in elf Gürtel-Lokalen 120 aufstrebenden Acts „die sich von der Masse abheben" folgen. u.a. Jonny Mahoro mit seiner Mischung aus Deutschpop und R 'n' B, Indie-Folk-Chansonette Flora Hibberd oder die abgespacten Rapper Aggrasoppar von den Färöer Inseln