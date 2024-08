× Taylor Swift liefert größten Konzert-Hype des Jahrzehnts!

Nur mehr fünf Mal schlafen! Dann erreicht die Swift-Mania endlich auch Österreich. Mit drei Wien-Konzerten lässt die Pop-Queen über 190.000 Fans ausflippen.

Im März 1965 kamen die Beatles für die Dreharbeiten zum Film "Help!" nach Obertauern. 1988 sorgte Michael Jackson in Wien und Linz für Kreischalarm. Und jetzt legt das größte Pop-, Kultur- und Massen-Phänomen der Stunde bei uns eine Punktlandung am absoluten Zenit ihrer Rekord-Karriere hin. Taylor Swift (34) lässt nach mehr als 200 Millionen verkauften CDs, 786 relevanten Awards und über 100 Guinness-Weltrekorden zwischen Donnerstag (8.August) und Samstag (10. August) bei gleich bei gleich drei Konzerten über 190.000 Fans im Happel Stadion ausflippen. Der größte Konzert-Hype des Jahrzehnts! Die heißbegehrten Karten waren innerhalb von nur drei Stunden restlos ausverkauft und erreichten am Schwarzmarkt Phantasie-Preise bis zu 4.000 Euro.

Die erfolgreichsten Tourneen aller Zeiten:

1. Taylor Swift, Eras Tour (2023) 1,039 Milliarden Dollar

2. Elton John, Farewell Yellow Brick Road (2018 -2023), 939 Millionen $

3. Coldplay, Music of the Spheres World Tour (2022- 2024), 810 Mio. $

4. Ed Sheeran, Divided Tour (2017–2019), 776 Mio. $

5. U2, 360° Tour (2009–2011) 736 Mio. $

Ein neuer Rekord. Und bei Gott nicht der einzige, den Swift mit ihrer "Eras"-Tour liefert. Schon nach den ersten 60 US-Konzerten, für die es über 55 Millionen Ticketanfragen gab, hat sie damit im Vorjahr die magische Schallmauer von 1 Milliarde Dollar Umsatz übertroffen und damit Elton John („nur“ 939 Millionen) als Spitzenreiter abgelöst. Beim Tourfinale im Dezember nach insgesamt 152 Auftritten für 11 Millionen Besucher werden es weit über 2 Milliarden sein. Weitere 261 Millionen Dollar spielte ihr Tourfilm an den Kinokassen ein. Der umsatzstärkste Konzertfilm aller Zeiten!

Damit gibt sie auch die Direktiven für ihre Österreich-Premiere vor: Vom Opener „Miss Americana & the Heartbreak Prince“ bis zum Finale “Karma“ liefert Swift auf einer über 100 Millionen Dollar teuren Bombast-Bühne eine fast dreieinhalb-stündige, 45 Song starke Werkschau in 10 Akten. Dazu gibt’s gleich 12 unterschiedliche Kostüme, bei denen jede kleinste Veränderung sofort die Gerüchteküche brodeln lässt. Und pro Abend zwei Überraschungs-Songs. Sowie eine süße Fan-Aktion: bei jedem Konzert verschenkt Taylor ja ihren Hut.

Das größte Spektakel des Pop. Wien wird beben. Und das durchaus im wörtlichen Sinn. Bei den Konzerten in Seattle, Edinburgh oder Zürich sorgte die Fan-Euphorie bereits für Erdbeben Alarm.