Taylor Swift Tribute Show kommt nach Wien

Rein in die Welt von Taylor Swift: Diese Tribute-Show bringt Fans die Vibes der Pop-Ikone so nah wie nie zuvor. Mit der unglaublichen Xenna als Star der Show, werden Taylors ikonische Songs, ihr unverwechselbarer Stil und ihre magnetische Bühnenpräsenz auf spektakuläre Weise zum Leben erweckt

Die mitreißende Show entführt das Publikum in eine Welt voller kraftvoller Hymnen, ist aber mehr als nur ein Konzert: Sie ist eine Reise durch Taylors Karriere, bei der Sängerin Xenna die einzigartige Energie und Bühnenausstrahlung des Superstars perfekt verkörpert. Mit zeitlosen Hits wie „Love Story“, „Blank Space“ und „Shake It Off“ lässt sie den Glanz von Taylor Swift auf der Bühne wiederaufleben – mit Kostümwechseln, beeindruckender Choreografie und einer packenden Performance der fantastischen Tanzcrew.

Xenna singt Taylor Swift © Red Entertainment

Zweifelsohne ein außergewöhnliches Event, in dem Taylor Swifts Musik, Magie und Charisma von Xenna zum Leben erweckt werden, so nah am Original wie nur möglich. Live zu erleben am 14. Mai 2026 im Wiener Gasometer.