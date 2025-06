Till Lindemann schockt Fans mit Brutalo-Video zu neuem Song

Lautstark meldet sich Till Lindemann zurück – und das in bester Rammstein-Manier: düster, provokant, bildgewaltig. Seine neue Solo-Single „Und die Engel singen“, wird begleitet von einem verstörenden Musikvideo, das für hitzige Diskussionen sorgt

Das neue Video von Till Lindemann ist nichts für schwache Nerven: Blutverkrustete Engelsflügel, zitternde Körper, religiöse Symbole und brutale Metaphern machen den Clip zu einer verstörenden Reise durch Schmerz, Schuld und spirituelle Verzweiflung. Lindemann erscheint darin in gleich mehreren Rollen – als leidender Prophet, gefallener Engel und scheinbar erlösender Messias, der eine Frau brutal ertränkt. Die Ästhetik erinnert stark an das surreale Werk von Kultregisseur David Lynch, dem das Video in der Beschreibung auch ausdrücklich gewidmet ist.

Ein Kreis schließt sich: David Lynch war es, der Rammstein 1997 durch die Verwendung ihrer Songs im Film „Lost Highway“ internationale Bekanntheit verschaffte. Nun zollt Lindemann dem kürzlich verstorbenen Filmemacher seinen künstlerischen Tribut – mit gewohnt harter Kost.

Textlich bleibt Lindemann sich treu: Düstere Metaphern, körperliche Grenzbereiche und existenzielle Zweifel prägen den Song. Zeilen wie „Die Seele krank, der Hoden schreit“ oder „Doch im Himmel ist kein Platz für mich“ lassen tief in die zerrissene Gedankenwelt eines Mannes blicken, der zwischen Reue, Trotz und Außenseitertum taumelt. Die „Engel“ im Song singen nicht zur Erlösung, sondern zur Abrechnung – ein höhnischer Chor, der das lyrische Ich aus der göttlichen Gnade verbannt.

© Getty Images ×

Doch was steckt hinter dem neuen Video? Schonungslose Selbstreflexion oder bewusste Provokation zur Ablenkung? Die Interpretation überlässt Lindemann wie gewohnt seinem Publikum. Eines steht jedoch fest: Till Lindemann bleibt eine der umstrittensten, aber auch einflussreichsten Figuren der deutschsprachigen Musikszene – ein Künstler, der konsequent aneckt und gleichzeitig fasziniert.