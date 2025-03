Tokio Hotel Comeback: So spektakulär wird ihre Wien-Show

Tokio Hotel sind zurück auf der großen Bühne – und das mit voller Energie. Die Band, die in den letzten Jahren vor allem durch ihre Netflix-Serie, ihr Dating-Leben und Halloween-Kostüme von sich reden machte, startet jetzt eine groß angelegte Europa-Tournee und rockt am 18. März auch in Wien

Fast zwei Jahrzehnte nach ihrem Durchbruch mit "Durch den Monsun" feierten die Zwillingsbrüder Bill und Tom Kaulitz, Drummer Gustav Schäfer und Bassist Georg Listing in Ludwigsburg einen euphorischen Tourauftakt. Rund 4.000 Fans strömten in die ausverkaufte MHP-Arena, um die Kultband live zu erleben. Es war der Startschuss für eine Tour, die Tokio Hotel in den kommenden Wochen durch zahlreiche europäische Länder führt und am 18. März in den Wiener Gasometer führt.

Tokio Hotel Live © Instagram

Das Konzert begann mit einem echten Wow-Moment: Bill Kaulitz erschien mit imposanten Flügeln auf der Bühne, schwebte auf einem Podest in luftige Höhen und brachte das Publikum zum Toben. Tausende Smartphones filmten den eindrucksvollen Einstieg. Neben neuen Songs setzten die Musiker aber auch auf Nostalgie. Während des Songs "Darkside of the Sun" wurden alte Konzertvideos eingespielt, die die Zeitreise perfekt machten.

Tokio Hotel Live © Instagram

Seit der Veröffentlichung ihres sechsten Studioalbums "2001" vor drei Jahren hat sich die Band weiterentwickelt. Inzwischen sind die Musiker alle in ihren Dreißigern und leben eine Art Band-Fernbeziehung: Während Tom und Bill Kaulitz seit Jahren in den USA zuhause sind, haben Gustav Schäfer und Georg Listing ihre Wurzeln in Deutschland behalten.

Tokio Hotel Live © Instagram

Auch abseits der Musik stehen sie im Fokus: Tom Kaulitz' Ehe mit Topmodel und "Germany's Next Topmodel"-Star Heidi Klum sorgt immer wieder für Schlagzeilen. Musikalisch haben sich Tokio Hotel derweil neu erfunden: Sie treten seit zwei Jahren wieder auf deutschen Festivals auf und kollaborieren mit Künstlern wie der Indie-Rockband Kraftklub, DJ Niklas Dee und Sängerin Nina Chuba.

"So viel kreativen Output und Mitsprache hatten wir noch nie zuvor", so Bill Kaulitz. "Und wir hatten noch nie so viel Spaß mit unserer Karriere wie jetzt."