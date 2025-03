Tokio Hotel ließen Wien ausflippen - und tobten gegen unsere Fiaker

3.500 Fans feierten am Dienstag im Gasometer die Jubiläumstour von Tokio Hotel, bei der Bill Kaulitz eine flippig bunte Modeschau lieferte und sich auch über unser Fiaker aufregte: „Das finde ich ganz schlimm!“ 2026 gibt‘s Zugabe

Eine fragwürdig dicht gefüllte Halle, überraschend junges Publikum, selbstgebastelte Fanschilder („Zeig mir deine Träume!“) und ohrenbetäubender Kreischalarm - Hysterie um Tokio Hotel in Wien. Zum 20-jährigen Jubiläum von „Durch den Monsun“ ließen die Kaulitz-Brüder am Dienstag den Gasometer beben. 3.500 Fans (seit Wochen ausverkauft) feierten eine flippig bunte Electropop-Revue, die Bill Kaulitz auch zur Modeschau umfunktionierte. Entree mit riesigen Engelsflügeln, rosa Plüsch-Ensemble oder abgefahrenem Spaceman-Outfit. Bruder Tom, der Ehemann von Heidi Klum, hielt sich dagegen dezent zurück. Auch in puncto Mode: Camouflage-Pants und Ruderleiber.

Zwischen fröhlich mitgegrölten Hits wie „Rette mich“ oder „Just a Moment“, kleinen Familien-Sticheleien („Genug von Tom. Jetzt geht’s wieder über mich!“) sowie Problemen mit der hydraulischen Plattform („Die will heute nicht so, wie ich will!“) gab’s auch sprachlich standfeste Ausflüge ins Wienerische („Bussi Baba“) und eine große Rüge: „Das mit den Pferden in der Innenstadt gefällt mir hier gar nicht. Das finde ich ganz schlimm. Wir sollten dagegen eine Petition starten!“

Für noch mehr Jubel als Bills Fiaker-Kritik sorgte die Wien-Premiere des neuen Hits „Hands Up“, ein Akustik-Set rund um „In Your Shadow“, für das er sich sogar eine Jesus-artige Dornenkrone aufsetzte, und das eindringliche George-Michael-Cover „Careless Whisper“, bei dem er sich das Modern-Talking-Keyboard umschnallte.

Die ewige Hymne „Durch den Monsun“ ja sowieso. Die wurde als erste Zugabe gezündet und schraubte den Kreischalarm im Gasometer schließlich bis ins Unendliche hoch.

Spannend: Die schreiende Fan-Schar wurde in Wien wohl eher durch die Netflix-Show der Kaulitz-Brüder als den auch schon 20 Jahre alten Hit angelockt. Das Publikum war doch deutlich jünger als vermutet.

Schon am Freitag lassen Tokio Hotel den brandneuen Hit „Hands Up“ folgen und am 15. November 2026 das nächste Wien-Konzert. Dann sogar in der großen Stadthalle. Der Vorverkauf dafür startet am Montag um 15 Uhr bei oeticket und ticket24.at.