Alles zu oe24VIP
oe24.at E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Stars24
Startseite Deutschland International Kino Kultur Musik Österreich Royals TV
Ticker Auto Astro Business Buzz24 Chronik Cooking Deutschland Digital E-Paper FELLNER! LIVE Gesund&Fit Gewinnspiele Jobs LIVE&STYLE Madonna News Newsletter oe24VIP Österreich Podcasts Politik Radio Reiselust Sport Stars Videos Welt Wetter Wien Sonderthemen
Glücksmomente Meine Energie XXXLutz Unsere Tiere Best of Vienna Mörwald kocht 100 Ideen für den Aufschwung
oe24
oe24
LOGIN
oe24 Login
Login
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Sonderthemen:
  1. oe24.at
  2. Stars24
  3. Musik
Lorde
© Photo Press Service/www.photopress.at

Erste Acts fixiert!

Twenty One Pilots und Lorde kommen zum Frequency 2026 nach St. Pölten

09.10.25, 10:01 | Aktualisiert: 09.10.25, 12:45
Teilen

Auch Ikkimel, Ashnikko und SSIO gesellen sich zu Kraftklub und Ski Aggu

Das nächste Frequency-Line-up nimmt langsam Gestalt an: Neben schon angekündigten Acts wie Kraftklub oder Ski Aggu werden auch das nordamerikanische Pop-Duo Twenty One Pilots, Lorde - Neuseelands Antwort auf Billie Eilish - und die deutsche Rapperin Ikkimel auftreten, wie der Veranstalter am Donnerstag mitteilte. Die kommende Ausgabe des Frequency Festivals geht von 20. bis 22. August 2026 im Green Park von St. Pölten über die Bühne.

Twenty One Pilots

Twenty One Pilots

© Getty

Dort wurden außerdem bereits Auftritte von bbno$, SDP und Souly angekündigt. Neu dazu kommen Namen wie Ashnikko, SSIO, Natasha Bedingfield, Mehnersmoos, James Marriott und Frytz. Sub Focus, Noga Erez, Glueboys und Ritter Lean konzertieren ebenfalls beim dreitägigen Festival.

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.

Die Top-Stories vom oe24 E-Paper

oe24 entdecken

OE24 Logo
Es gibt neue Nachrichten
Jetzt Startseite laden