Von Schmuse-Pop bis Scooter-Rave: Frequency-Festival begeistert mit Top-Acts

Das FM4 Frequency Festival in St. Pölten lieferte am Donnerstag einen Star-Reigen von Schmuse-Pop bis Rave-Ekstase. Shawn Mendes, Felix Jaehn, Central Cee und Scooter sorgten für Gänsehaut, Tanzeinlagen – und eine Weltpremiere.

Am Donnerstag hat das FM4 Frequency Festival erneut seine musikalische Bandbreite unter Beweis gestellt: Schmuse-Poprocker Shawn Mendes, Rapper Central Cee und die Kult-Raver Scooter lockten die Massen vor die Space Stage. Auf der Green Stage feierte DJ-Star Felix Jaehn ein fulminantes Österreich-Comeback – und präsentierte gleich eine Weltpremiere.

Jaehn, der sich vor gut einem Jahr als nonbinär geoutet und eine längere Bühnenpause eingelegt hatte, stand erstmals seit seiner Rückkehr wieder in St. Pölten auf der Bühne. Der 29-Jährige brachte gleich 20 Dragqueens und -kings mit – ein bewusstes Statement für Sichtbarkeit von Queerness. „Ich nutze meine Reichweite, um ein Zeichen zu setzen“, erklärte Jaehn im APA-Gespräch. Mit seinem neuen Song Bang Bang! Baby, Show Them, einer Kooperation mit Sängerin Leony, feierte Jaehn Weltpremiere. Der mitreißende Tropical-House-Track erscheint offiziell am 22. August.

Von Ballade bis Techno

Auch auf der Space Stage ging es emotional zu: Shawn Mendes eröffnete sein Set mit Hits wie "There’s Nothing Holdin’ Me Back" und "Treat You Better". Kreischende Fans, Tränen und textsichere Chöre bestimmten die Stimmung. Den finalen Energieausbruch des Abends lieferten Central Cee und Scooter. Letztere zündeten mit "Maria (I Like It Loud)", "How Much Is the Fish" und H. P. Baxxters legendären Ansagen den Rave-Turbo.

Auf der Red Bull Stage sorgte die 28-jährige Wienerin Ella Stern für frischen Wind im deutschsprachigen Pop. Mit Songs wie "kaiserin von wien", "leider not" und "R & J" traf sie den Nerv ihrer Generation – gewürzt mit Wiener Schmäh und ironischem Trotz. Die deutsche Rapperin Ikkimel lieferte am Nachmittag das freche Kontrastprogramm auf der Green Stage.

Am Freitag geht das Festival in die nächste Runde: Erwartet werden unter anderem Aurora, Bonez MC, Bibiza, Hollywood-Star Will Smith und Dance-Ikone Kygo. Bei prognostizierten 35 Grad dürfte auch das Thermometer in den Partymodus wechseln.