Wolfgang Ambros feiert den 72er mit Geburtstags-Konzert

Am Dienstag (19.März) feiert Wolfgang Ambros seine 72. Geburtstag mit dem Unplugged-Konzert "Pur VI" im Wiener Theater Akzent. Für die neue Tour, die am Wochende auch in Amstetten stoppt, bringt er selbst die Geschenke mit: "„sechs neue (alte) Lieder“ wurden einstudiert.

1986 feierte Wolfgang Ambros seinen 34. Geburtstag mit 10.000 Fans in der Wiener Stadthalle. Jetzt steht er auch zu seinem 72er in Wien auf der Bühne! Am Dienstag (19. März) steigt das große Geburtstags-Konzert unter dem Motto "Pur VI" im Theater Akzent. 455 Gratulanten sind dabei. Die Austropop-Party ist seit Wochen restlos ausverkauft.

© Thomas Zeidler-Künz ×

© Thomas Zeidler-Künz ×

Zum Ehrentag bringt der Austropop-Kaiser sogar ganz besondere Geschenke mit. Für die neue Tour, die am Wochenende mit einem Doppelpack in Amstetten startet (Freitag und Samstag) und auch am Montag im Theater Akzent für ein ausverkauftes Haus sorgt, hat er nämlich mit Keyboarder Günter Dzikowski und Gitarrist Roland Vogl gleich „sechs neue (alte) Lieder“ einstudiert. Die großen Klassiker von "A Mensch möcht I bleibn" über "Du bist wia de Wintasun", das ja in einer neuen Duett-Version mit Christina Stürmer alle Herzen bewegt, bis zu "Die Blume aus dem Gemeindebau" gibt’s sowieso.

© facebook

Dazu auch die traditionelle Verbeugung vor Georg Danzer („Es gibt kein Ambros-Konzert ohne Hommage an ihn!“), Coverversionen von Bob Dylan oder Neil Young und ein besonderes Fan-Zuckerl: Am Merchandising-Stand gibt’s die neue DVD 50 Jahre live.