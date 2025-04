Nachts im Museum mit Victoria Swarovski

Seit kurzem ist Victoria Swarovski Prokuristin der House of Arts GmbH, die Mark Mateschitz gehört und der Kunstvermittlung, wie Organisation von Eröffnungsveranstaltungen aufstrebender Künstler dient - bei einem exklusiven Art-Dinner zelebrierte sie erstmalig eine Ausstellung.

Die erste Ausstellung ist über die Bühne gegangen, Victoria Swarovski zelebrierte gemeinsam mit der Salzburger Kunstgalerie die Werke des New Yorker Künstlers Alex Katz (97) - ein bekannter Vertreter des modernen Realismus.

Die Diamand-Schönheit, selbst großer Kunstfan, zeigte sich beim exklusiven Art Dinner begeistert von den Druckgrafiken und Skulpturen der Ausstellung. Insbesondere die Skulpturen wurden davor noch nie in einer Gruppe gezeigt und wurden daher in ihrer Kombination als Weltpremiere gefeiert.

© Helge Kirchberger

Auch über die Druckgrafiken staunte Swarovski: „Die Symbiose aus historischem Ambiente der Location im Schloss Leopoldskron und den modernen, auffälligen und inspirierenden Kunstwerken und Skulpturen von Alex Katz hat es mir ganz besonders angetan. Ich hätte mir keinen besseren Ort für diesen Abend wünschen können”.

© Helge Kirchberger

Der Künstler war nicht zufällig ausgewählt: In den Dialog trat Victoria Swarovski mit dem amerikanischen Maler bereits vor Jahren. Die Beiden kennen sich bereits seit ihrem 17. Lebensjahr. Es gelang ihr, den amerikanischen Künstler zu überzeugen, seine Werke für diesen exklusiven Anlass - in ihrer ersten Ausstellung als Prokuristin von House of Arts - in Salzburg zu zeigen.

© Helge Kirchberger

Die Ausstellung war für nur einen Abend, den 5. April 2025, nach Voranmeldung und auf Einladung ausgewählter Gäste zu sehen.