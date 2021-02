Am 12. Februar 2011 verstarb Peter Alexander. Neue TV-Doko erzählt vom letzten Treffen.

„Er hatte keinen Lebenswillen mehr. Er wollte nicht mehr!“ Im von Otto Retzer gestalten Porträt Eine Legende. Unvergessen (12. Februar, 22 Uhr, Servus TV) erinnert sich Rudolf Buchbinder anläßlich des 10. Todestages an sein letztes Treffen mit dem unsterblichen Peter Alexander († 84) .

Unvergessen

Am 11.Februar 2011, nur einen Tag vor dessen Ableben besuchte Buchbinder die Entertainment Legende noch in seiner Wiener Villa. „Das war etwas, dass ich nie in meinem Leben vergessen werde. Ihn das letzte Mal zu sehen und ihm in die Augen zu sehen und zu wissen, dass ich ihn das letzte Mal sehe.“

Alexanders Rückzug

Alexander, der uns mit über 39 Filmen, Dutzenden Hits (50 Millionen verkaufte Platten) und seiner legendäre TV-Show begeisterte hatte sich 2003 nach dem Tod von seiner Frau Hilde völlig zurück gezogen. „Er warte nur noch darauf, dass die Sonne aufging und wieder unterging, aufging und wieder unterging...“