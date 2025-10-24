60 Jahre „Sound of Music“: Gala in Salzburg mit JJ und Trapp-Familie

Ein legendärer Film wird 60: Salzburg feierte das Jubiläum von "Sound of Music" mit einer großen Gala und prominenten Gästen.

Vor genau 60 Jahren wurde der weltberühmte Film "Sound of Music" in Salzburg gedreht – ein Werk, das bis heute als Klassiker gilt. Vor allem in den USA und in Asien genießt die Geschichte rund um die Familie Trapp Kultstatus. Zum runden Jubiläum wurde am Wochenende in der Mozartstadt groß gefeiert.

"Sound of Music"-Gala in der Salzburger Felsenreitschule © Franz Neumayr

Große Gala in der Felsenreitschule

In der Salzburger Felsenreitschule fand eine Gala statt, die rund 2000 Besucherinnen und Besucher begeisterte. Neben Nachkommen der Familie Trapp – darunter Kristina von Trapp und Elisabeth von Trapp – waren zahlreiche prominente Gäste vor Ort. Unter ihnen Gery Keszler, Autorin Hera Lind ("Nächste Woche erscheint mein 31. Buch") sowie Skiweltmeister Michael Walchhofer. Auch Nicholas Hammond, Hauptdarsteller des Originalfilms, nahm an der Feier teil.

Gery Keszler und Miha Veberic © Franz Neumayr

Michael Walchhofer und Ehefrau Barbara © Franz Neumayr

Songcontest-Gewinner auf der Bühne

Elisabeth von Trapp, Sänger JJ und Kristina von Trapp © Franz Neumayr

Ein besonderer musikalischer Höhepunkt: Songcontest-Sieger JJ stand auf der Bühne und performte die bekannten Lieder aus dem Filmklassiker. Gekrönt wurde sein Auftritt mit seinem ESC-Hit "Wasted Love". "Ein Wahnsinn", sagte JJ nach tosendem Applaus des Publikums im Festspielhaus.

Kultfilm mit bleibendem Zauber

"Sound of Music"-Gala in der Salzburger Felsenreitschule © Franz Neumayr

"Sound of Music" wurde 1965 veröffentlicht und ist bis heute einer der erfolgreichsten Musikfilme aller Zeiten. Gedreht wurde an mehreren Orten in Salzburg, viele Schauplätze ziehen noch immer Touristen aus aller Welt an.