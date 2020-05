Christina Lugner ist jetzt Graffiti-Künstlerin

Cool. Dass nicht alles Gold ist, was glänzt, weiß die findige Mausi Lugner nur allzu gut. Dass Gold aber auch seinen Reiz hat, zeigte sie jetzt in ihren ­eigenen vier Wänden. Dort betätigte sich Richard Lugners Ex-Frau als Graffiti-Künstlerin und besprühte kurzerhand ihre Gartenmöbel in Gold und Silber.

„Es hat 27 Spraydosen, enormes Durchhaltevermögen und viel Disziplin gekostet, mein Anwesen zu vergolden“, scherzt Mausi im ÖSTERREICH-Talk. Das Ergebnis kann sich aber durchaus sehen lassen.