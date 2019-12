Am 2. 1. 2020 geht es wieder los: Auf ATV läuft dann die bereits 14.(!) Staffel des mittlerweile legendären TV-Formats "Teenager werden Mütter". Seit Jahren leiden wir mit, wenn der Schwangerschaftstest positiv ausfällt und der Papa sich aus dem Staub macht. Oder wenn die Teenie-Beziehung hält und nach dem Baby die Hochzeit und ein Happy End folgt.

© ATV

Ein Bild aus früheren Zeiten: Marcell und Kerstin

Marcell: Wird noch einmal Vater

Einer der absoluten Stars der Serie ist Marcell. Der gebürtige Wiener hat dem Format nicht nur in die Höhe schnellende Einschaltquoten beschert, sondern auch rekordverdächtig viele Kinder mit in die Sendung gebracht. Wir waren schon dabei, als seine Ex-Freundin Kerstin zwei Mädchen, Melina und Lucia, von ihm bekam. Vanessa, mittlerweile seine Frau, gebar Sohn Joel unter dramatischen Umständen im Sommer 2017. Nun geht es in der neuen Staffel von "TWM" um das zweite gemeinsame Kind von Marcell und Vanessa. Spoiler: Auch dieses Mal wird die Geburt sehr nervenaufreibend, wie schon ein bisschen im Trailer zur Serie zu erkennen ist. Aus einer frühen Beziehung hat Marcell noch eine Tochter, insgesamt also fünf Kinder.

SIE ist wieder dabei: Kerstin

Doch, wer ist da noch zu sehen im Trailer zu "Teenager werden Mütter"? Ein weiterer Star der Show - es ist Kerstin; die vor einiger Zeit angekündigt hatte, nicht mehr Teil der TV-Teenie-Familie sein zu wollen. Aus verschiedenen Gründen hat es sich die Mama von drei Kindern anders überlegt. Wir sind gespannt, was sich bei ihr Neues tut und ob mit Marcell wieder die Fetzen fliegen ... Eines wissen wir schon jetzt: Kerstin lüftet ein Geheimnis!

