Ab 7. August: Lindsay Lohan und Jamie Lee Curtis zurück in „Freakier Friday“

Lindsay Lohan und Jamie Lee Curtis kehren auf die Kinoleinwand zurück – und das mit doppelter Verwirrung: In „Freakier Friday“ tauschen dieses Mal nicht nur zwei, sondern gleich vier Figuren ihre Körper. Die Fortsetzung der Kult-Komödie von 2003 kommt am 7. August in die österreichischen Kinos.

Lohan schlüpft erneut in die Rolle von Anna, die inzwischen erwachsen ist und selbst eine Tochter hat. Gespielt wird die Teenagerin von Julia Butters. Dazu kommt noch eine zukünftige Stieftochter (Sophia Hammons), mit der sich Annas Tochter allerdings überhaupt nicht versteht. Jamie Lee Curtis verkörpert wieder Annas Mutter Tess – mittlerweile stolze Großmutter. Und als wäre diese Patchwork-Konstellation nicht schon turbulent genug, bringt ein magisches Ereignis das Gleichgewicht völlig durcheinander.





Für Chaos und Lacher ist gesorgt, wenn die vier plötzlich in fremden Körpern aufwachen – und mit jeder Menge neuer Probleme. Inszeniert wurde der neue Teil von Regisseurin Nisha Ganatra („The High Note“), die dem Stoff frischen Schwung verleiht.

Was Lohan und Curtis betrifft: Die beiden Stars mussten nicht erst warm miteinander werden – sie stehen seit Jahren in engem Kontakt und unterstützen sich auch abseits der Kamera. Beste Voraussetzungen also für glaubwürdige Familienbande und jede Menge Situationskomik auf der Leinwand.