Abschied von Grünen-Spitze: Trainiert Kogler hier schon für "Dancing Stars"?

Der baldige Ex-Grünen-Chef und die Ex-Grünen-Chefin tanzten am Ball des Sports.

"Chef und Ex-Chefin am Ball des Sports", postete der Wiener Gemeinderat Hans Arsenovic (Grüne) via Bluesky. Dazu teilte er ein Video wie Grünen-Chef Werner Kogler gemeinsam mit der Ex-Grünen-Chefin und nunmehrigen "Dancing Stars"-Teilnehmerin Eva Glawischnig das Tanzbein schwingt.

Ende Juni wird Kogler das Grünen-Zepter an Ex-Klimaschutzministerin Leonore Gewessler weiterreichen. Ab dann hätte er mehr Zeit, könnte also in die Fußstapfen seiner Vorgängerin treten und auch bei "Dancing Stars" teilnehmen. Dass der ehemalige Vizekanzler tatsächlich an dem ORF-Format teilnimmt, ist allerdings äußerst unwahrscheinlich.