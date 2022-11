× Alaba im Luxus-Urlaub auf den Malediven

Star-Kicker David Alaba urlaubt derzeit mit seiner Familie auf den Malediven und teilt Schnappschüsse vom Traumstrand auf Instagram.

Fußball-Superstar David Alaba verbringt derzeit mit seiner Lebensgefährtin Shalimar, Sohn Zion und Schwester Rose May Alaba Zeit auf den Malediven. Am Dienstagabend reiste der Star-Kicker ins Nobel-Ressort "One and Only" an – seine Familie war bereits dort: "Dada arrived today" (Papa ist heute angekommen), schrieb Shalimar in ihrer Instagram-Story und zeigt David mit ihrem Sohn Hand in Hand Richtung Traumstrand spazieren. Wenn Alaba verreist, ist meist die ganze Familienbande mit auf Tour. Oftmals reisen auch noch Freunde an.

Villa im Nobel-Ressort

Familie Alaba verbringt den Urlaub in einer Villa im "One and Only"-Ressort, einem der exklusivsten Resorts im Nord-Malé-Atoll der Malediven im Indischen Ozean. Die elegant eingerichteten Villen sind auf einem eigenen Küstenstreifen mit freiem Blick auf das Meer und einem Zugang zum privaten Sandstrand. Die teuerste Villa kostet ab 15.000 Euro pro Nacht.

© oneandonly-malediven.edel.travel ×

© oneandonly-malediven.edel.travel ×

© oneandonly-malediven.edel.travel ×

© oneandonly-malediven.edel.travel ×

In welcher der Villen genau der Real-Madrid-Superstar mit seiner Familie den Urlaub verbringt, ist nicht bekannt. Bei einer Jahresgage von knapp 20 Millionen Euro kann man davon ausgehen, dass er nicht die günstigste Villa ausgesucht hat.

© Instagram/@davidalaba

© Instagram/@davidalaba

© Instagram/@shaliimaar

Fans freuen sich bereits über viele schöne­ Ur­­laubsschnappschüsse ihres Idols auf Instagram. Sha­limar kümmert sich ­darum, dass die Alaba-Anhänger mit Inhalten versorgt sind.