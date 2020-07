Alaba: Koch-Show auf Insta

Köstlich. Auch wenn David Alaba (28) mit den Utensilien in seiner Münchner Küche noch nicht ganz so vertraut ist, können sich seine Kochkünste durchaus sehen lassen. Gemeinsam mit Kicker-Kollege Serge Gnabry kochte Alaba für seinen DA24/7-Blog ein köstliches Gemüse-Curry und sorgt mit seiner Insta-Show für jede Menge Lacher. So kommt das Duo, erst kurz bevor das Curry fertig, ist drauf, dass Alaba auch einen Wok für das Gericht gehabt hätte. Am Ende kann sich das Ergebnis durchaus sehen lassen und den beiden Protagonisten schmeckt es.

Auf die Frage nach seinem Lieblings-Gericht bleibt Alaba patriotisch: Wiener Schnitzel! Und auch die asiatische und ­afrikanische Küche haben es ihm angetan.