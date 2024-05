× Gegen Andrea Berg & DJ Ötzi: Antonia aus Tirol erhebt schwere Vorwürfe

Schlagerstars unter Beschuss: Andrea Berg, die als Schlagerkönigin gilt, gerät in die Kritik. Kollegin Antonia aus Tirol erhebt in einem Interview mit der "BILD" schwere Vorwürfe gegen die Sängerin. Auch DJ Ötzi steht unter Beschuss der Österreicherin.

Vorwurf der Arroganz: Antonia, mit dem bürgerlicher Name Sandra Stumptner, die selbst dem Schlager den Rücken kehrt, wirft Berg Arroganz und mangelndes Mitgefühl vor. Sie habe sich geweigert, mit ihr ein Foto zu machen. "Es gab Zeiten, als sich einige Kollegen zu gut waren, mit mir ein gemeinsames Foto zu machen. Auch Andrea Berg hatte diesen Wunsch knallhart abgelehnt. Später, als die Kollegen gesehen haben, dass auch ich erfolgreich geworden bin, war es auf einmal kein Problem mehr.", äußert sich die 44-Jährige in einem Interview gegenüber der "BILD" Zeitung.

© Getty Images ×

DJ Ötzi unter Beschuss

Auch DJ Ötzi wird von ihr kritisiert: "Ich war sehr enttäuscht, dass er überall erzählte, ich wäre falsch, arrogant und mega kompliziert. Angeblich wollte er nicht auftreten, wenn ich in einer Sendung dabei war."

© Getty Images ×

Heftige Aussagen

Die Sängerin beschreibt die Schlagerbranche als "hinterlistigen Sumpf", in dem es nur wenige ehrliche Menschen gebe. "Am Ballermann und in der Schlager-Branche trifft man nur wenige ehrliche Menschen mit Rückgrat. Die Welt des Schlagers ist ein hinterlistiger Sumpf. Ich wollte nicht darin ertrinken." so die 44-Jährige.

Andrea Berg und DJ Ötzi haben sich bisher nicht zu den Vorwürfen geäußert. Ob es zu einer Klärung der Situation kommen wird, bleibt abzuwarten.