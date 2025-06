Andreas Gabalier: Nach Auszeit jetzt Comeback bei "Starnacht" und Tourstart

Der Volks-Rock'n'Roller meldet sich nach vielen Monaten des Versteckens zurück. Am 19. und 20. September steht er bei der STARnacht aus der Wachau auf der Bühne.

Er ist zurück – und das mit voller Energie: Andreas Gabalier, der selbsternannte Volks-Rock’n’Roller, kehrt nach einer schöpferischen Pause mit einem kräftigen musikalischen Lebenszeichen auf die Bühne zurück. Am 19. und 20. September 2025 steht der Superstar bei der „STARnacht aus der Wachau“ in Rossatzbach auf der Bühne – und verspricht, diese zum Beben zu bringen.

Mehr lesen:

Rückzug und Energiespeicher

In den vergangenen Monaten hatte sich Gabalier bewusst aus der Öffentlichkeit zurückgezogen, um Kraft zu tanken. Der Grund: die Vorbereitung auf seine große „Ein Hulapalu auf uns“-Tour, die am 27. Juni in Mönchengladbach startet. Mit neuer Energie und frischem Elan meldet sich der Steirer nun zurück – und seine Fans dürfen sich auf ein fulminantes Live-Erlebnis mitten in der malerischen Kulisse der Wachau freuen.





Die STARnacht in Rossatzbach gilt längst als Fixpunkt im österreichischen Musikjahr – und mit Gabalier bekommt das Event 2025 ein echtes Highlight. Gemeinsam mit weiteren Top-Acts wie Leslie Clio, Johnny Logan, Pietro Lombardi, den Söhnen Mannheims, Josh. und Alexander Eder wird Gabalier die Wachau musikalisch in Flammen setzen.

Top-Acts bei der STARnacht

Leslie Clio, die deutsche Singer-Songwriterin, begeistert seit ihrem Debüt 2013 mit Retro-Soul-Pop und sozialem Engagement. Sie bringt nicht nur große Bühnenpräsenz, sondern auch ihr Herzensprojekt KID CLIO mit in den musikalischen Fokus.

Doch im Mittelpunkt der heurigen STARnacht steht ganz klar: das Der mittlerweile selten gewordene Auftritt von Andreas Gabalier. Ob mit altbekannten Hulapalu-Hits oder neuem Songmaterial – die Rückkehr des Volks-Rock’n’Rollers auf die große Bühne wird ein Fest für Fans und Musikliebhaber gleichermaßen.