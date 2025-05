Silbereisens Schlagerboom: DAS sind die ersten Stars für Kitzbühel

Andreas Gabalier, DJ Ötzi, Melissa Naschenweng und viele weitere Stars werden gemeinsam mit Silbereisen in Kitzbühel auftreten.

Die Gamsstadt wird im Sommer wieder zum Mekka für Schlagerfans! Am 21. Juni 2025 verwandelt sich die alpine Kulisse Kitzbühels erneut in eine große TV-Bühne: Der „Schlagerbooom Open Air“ feiert seine Rückkehr – live in der ARD und im ORF mit Florian Silbereisen als Gastgeber.

Schon jetzt ist klar: Das Line-up kann sich sehen lassen. Laut dem Fachportal Schlagerprofis.de dürfen sich Fans unter anderem auf Auftritte von DJ Ötzi (54), Andy Borg (64), Andrea Berg (59), Andreas Gabalier (40), Michelle (53), Semino Rossi (62), die Draufgänger, Melissa Naschenweng (34) und Thomas Anders (62) freuen. Damit ist für eine Mischung aus bewährten Publikumslieblingen und stimmungsgeladener Bühnenpower gesorgt.

Topbesetzte Bühnenshow

Ein ganz besonderes Glanzlicht setzt jedoch der Auftritt von Mireille Mathieu. Die französische Chanson- und Schlagersängerin, mittlerweile 78 Jahre alt, bringt internationales Flair in die Show. Sie und Silbereisen verbindet eine enge Freundschaft. Bereits bei einer seiner ersten Shows in Chemnitz stand sie auf der Bühne – ein Auftritt, den er nie vergessen hat. „Ich LIEBE Florian“, schwärmte die Grande Dame des Schlagers einst in einem Interview. Ihre Rückkehr auf die Silbereisen-Bühne wird zweifellos ein emotionaler Moment.





Wohnzimmer-Konzert

Dass das Event erneut unter freiem Himmel in Kitzbühel stattfindet, macht es zu etwas ganz Besonderem. Bereits bei der letzten Open-Air-Ausgabe sorgten die Kombination aus stimmungsvoller Musik und beeindruckender Bergkulisse für Gänsehaut-Momente. Auch diesmal wird mit einem raschen Ausverkauf der Tickets gerechnet – und wer nicht live vor Ort dabei sein kann, bekommt die Show zumindest im Fernsehen serviert.

Die vollständige Gästeliste bleibt noch ein gut gehütetes Geheimnis – weitere Namen dürften in den kommenden Wochen folgen.