Andreas Gabalier: Neue Freundin und DIESE Schlager-Granate flirtet offen mit ihm

Der Volks-Rock'n'Roller ist wieder vergeben und alle Fans fragen sich, wer die Glückliche ist. Aufmerksamen Beobachtern ist aufgefallen, dass eine Schlagerkollegin besonders mit ihm flirtet. Rein kollegial?

Nach sechs Jahren des Singledaseins hat Andreas Gabalier sein Herz wieder verschenkt. Der 40-jährige österreichische Musikstar bestätigte gegenüber der Bild-Zeitung, dass es eine neue Frau an seiner Seite gibt. Details über seine Partnerin behält er allerdings für sich: Das Liebesleben wolle er vorerst abseits der Öffentlichkeit gestalten. „Ja, es gibt da jemanden. Es ist alles noch sehr neu und wir wollen mal schauen, was daraus wird“, so Gabalier. Und weiter: „Ich pflege derzeit kein Lotterleben und bin auch nicht mehr im Dating- und Single-Playboy-Leben unterwegs.“

Offiziell gab es seit 2019 keine Frau an seiner Seite. Die letzte bekannte Beziehung führte Gabalier mit der Moderatorin Silvia Schneider. Das Paar war von 2013 bis 2019 liiert. Seither kursierten zwar immer wieder Spekulationen über das Liebesleben des Volksrockers, bestätigt wurde jedoch nie eine neue Partnerschaft.

Flirt auf Instagram

Bei der Recherche nach Gabaliers neuer Freundin stieß oe24 auf auffällige Hinweise: Die Schlagerkollegin Jenice hinterließ auf Instagram Flammen-Emojis. Sie selbst war bis Ende 2024 mit Musikmanager Markus Krampe liiert, und im Februar 2025 wurde ihr eine Beziehung mit Ben Zucker nachgesagt. Optisch erinnert Jenice an Silvia Schneider, ist 35 Jahre alt – vier Jahre jünger als Gabalier – sportlich, musikalisch begabt und äußerlich top in Form. Ob da mehr als nur kollegiale Bewunderung ist?





Auf Tour und privat zurückhaltend

Wird man Gabaliers neue Liebe erstmals auf einem seiner Konzerte entdecken? Der österreichische Musiker tourt aktuell durch Deutschland und Österreich: Nach seinen Auftritten in Hamburg und Mannheim stehen im Oktober noch Shows in Leipzig, Hannover und Wien auf dem Programm. Privates hält der Volksrock'n'Roller konsequent von der Bühne fern – was seine Fans umso neugieriger auf seine neue Beziehung macht.