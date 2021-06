Andreas Gabalier überrascht Fans in Velden mit Straßenmusik - undercover!

Da hat einer wohl ganz große Sehnsucht nach seinen Fans! Andreas Gabalier überraschte in Velden mit einer ganz besonderen Darbietung. Auf der Promenade packte er seine Gitarre aus, schloß sie an den Verstärker an und legte los. Doch nicht wie gewohnt in einer "Ledernen" mit Hosenträgern.

Nein, Gabalier war undercover bei seinem Auftritt. Er trug eine knappe rote Shorts, einen langen Bart und Basecap. Ein hochgezogener weißer Socken verdeckte das Markenzeichen des Sängers - sein Tattoo.

Gabalier: Straßenmusik

Andreas Gabalier schreibt zu der Aktion: "Spontane Überraschung aus Velden - ganz undercover und doch nicht - ich freu mich schon aus ganzem Herzen bald wieder für euch auf der Bühne stehen zu dürfen!" Den Fans vor Ort und im Netz hat es gut gefallen. Sie feiern ihr Idol.