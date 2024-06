Beim Austrian World Summit dreht sich bereits zum achten Mal alles um das Klima.

Am 20. Juni, lädt Arnold Schwarzenegger Klimaschützerinnen aus aller Welt in die Wiener Hofburg zum achten AUSTRIAN WORLD SUMMIT. Unter dem Motto „Be Useful: Tools for a Healthy Planet“ erwartet Schwarzenegger neben Bundespräsident Alexander Van der Bellen weitere hochrangige internationale Gäste.

Arnie soll sich bereits seit dem 18.6. in Wien aufhalten, um sich für das Mega-Event vorzubereiten. Doch etwas ist - im Vergleich zu den Vorjahren - sehr auffällig. Arnie hat sich noch gar nicht am Radl in der Wiener Innenstadt blicken lassen!

© APA-FOTO: Pressefoto Neumayr/MIKE VOGL Fahrradtour in Salzburg: Arnold Schwarzenegger radelte an der Salzach entlang.

Legendär sind seine lässigen Fahrradausflüge der letzten Jahre, wo er mit seiner Entourage und cooler Sonnenbrille durch die City fuhr.

Am Nachmittag sorgt ein Auftritt von The BossHoss für Unterhaltung, bevor inspirierende Geschichten von jungen Öko-Unternehmer*innen aus der ganzen Welt präsentiert werden.

Als besonderes Highlight findet am selben Tag zwischen 8:30 und 17:00 Uhr im Erdgeschoss der Hofburg erstmals eine Umweltmesse, die AWS Solutions Expo, statt. Diese Messe ist für alle Besucher*innen kostenlos und ohne Registrierung zugänglich. Neben interessanten Informationen zum Klimaschutz haben die Gäste die besondere Gelegenheit, Arnold Schwarzenegger persönlich zu erleben.

Signierevent mit Arnie

Ab etwa 15:40 Uhr wird er für ein Signierevent seines neuen Buches „Be Useful“ anwesend sein. Die Presse ist herzlich eingeladen, die Messe den ganzen Tag zu besuchen. Für das Signierevent gibt es einen speziellen Bereich vor der Bühne für Foto- und Videografen, der nur mit Presseakkreditierung zugänglich ist.