Austro-VIPs rocken Mode-Welt

Nach dem Schaulaufen am Oktoberfest steht die Modewoche auf dem Programm.

Stilsicher. Gerade erst posierte Kristall-Girlie Victoria Swarovski im Dirndl am Oktoberfest in München. Jetzt strahlt sie in Roberto Cavalli auf der Fashion Week in Mailand.

Und Swarovski ist nicht die einzige Österreicherin, die in der italienischen Modemetropole für Furore sorgt. Auch Victoria’s-Secret-Engel Nadine Leopold zeigt sich stilsicher im Balenciaga-Outfit.

Für Aufsehen sorgte auch Austro-Designerin Marina Hoermanseder, die im zuckerlrosa Rock mit passender Federjacke und Teddybären am Kopf zur About-You-Show antanzte. Sie selbst wird am Samstag ihre neue Kollektion vorstellen.

Rot-weiß-rot. Auch zwei weitere Österreicher sind ebenfalls Samstag in Mailand am Start. Modemacher Arthur Arbesser präsentiert ebenso seine neue Kollektion wie Rap-Star RAF Camora, der seine neue Corbo-Modelinie auf der Fashion Week zeigen wird.