Baby-Bauch? Wirbel um Barbara Meiers Cannes-Roben

Barbara Meier ist gerade in Cannes und postet fleißig Bilder. Einige Fans glauben hier einen Baby-Bauch zu entdecken.

Ist Barbara Meier etwa mit Baby Nummer drei schwanger? Wenn es nach einigen ihrer Fans geht: Ja! Denn die Wahl-Wienerin postet gerade fleißig Bilder von ihren Shootings in Cannes. Dabei trägt sie verschiedenste Couture-Kleider und fragt ihre Follower, welche ihnen am besten gefallen. Doch die edlen Roben werden zur Nebensache.

Meier reagiert auf Schwangerschafts-Frage

Barbara Meier läuft in den unterschiedlichsten Kleidern in einem kurzen Clip über einen Teppich. Die Beleuchtung kommt von oben. Zwei der ersten Kommentare lauten: "Bist du schwanger?" Dr Grund: Eine kleine Wölbung unter den Designer-Kleidern. Während sich die einen die Frage stellen, echauffieren sich die anderen über so viel Dreistigkeit. "Ernsthaft? Was ist das für eine übergriffige Frage?" und "Gott dieser bescheuerte Schlankheitsshit", schreiben diese. Barbara Meier schaltet sofort die Gerüchteküche aus: "Nein, bin ich nicht", schreibt sie.