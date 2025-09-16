Rekordjahr: TRIGOS NÖ ehrt die nachhaltigsten Unternehmen

Am Ende konnten nur drei Unternehmen gewinnen, doch mit 52 Einreichungen stellte die TRIGOS Niederösterreich im Jahr 2025 einen Rekord auf. In den drei Kategorien wurden Fürst Holding, Forster Metallbau und Kastner Services für ihre nachhaltige Unternehmensführung geehrt.

Die drei ausgezeichneten Kategorien sind "Klimaschutz", "Regionale Wertschaffung" sowie "Vorbildliche Projekte". Bei Klimaschutz gewann die Forster Metallbau GmbH aus St. Peter in der Au (Mostviertel), bei der regionalen Wertschaffung die Fürst Holding GmbH aus Golling an der Erlauf (Mostviertel) und die vorbildlichen Projekte bietet KASTNER Service GmbH aus Zwettl.

Mikl-Leitner: "Beitrag zur besten Zukunft unserer Kinder"

Überreicht wurde die wichtigste Auszeichnung für verantwortungsvolles und nachhaltiges Wirtschaften in Niederösterreich von Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner und Wolfgang Ecker, seines Zeichens Präsident der Wirtschaftskammer NÖ.

"Sie zeigen mit ihren Projekten, wie zukunftsweisendes Wirtschaften in unserem Bundesland funktioniert und verdeutlichen damit, dass ressourcenschonendes Wirtschaften die Basis für Innovation und für neue Geschäftsfelder ist. Damit leisten sie einen Beitrag zur besten Zukunft unserer Kinder", betonte Mikl-Leitner.

WKNÖ-Präsident Ecker war vor allem auch die Signalwirkung wichtig: "Mit ihren Projekten motivieren sie viele weitere Betriebe, Verantwortung zu übernehmen und zukunftsorientierte Lösungen für Niederösterreich zu entwickeln."

Die Sieger-Projekte im Überblick

Die Fürst Holding war der Gewinner für Wertschaffung aufgrund der Tischlerei Melk, die mitten in Melk ein Quartier mit Hostel, Familienwohnungen und Werkräumen gebaut hat, gemeinsam mit über 1.000 Menschen.

"Energieintensiver Prozess der chromfreien Vorbehandlung und der Pulverbeschichtung ohne fossile Energieträger" war der catchige Titel für das beste Projekt im Klimaschutz. Kurz gesagt: Ein Umstieg von Gas- auf Biomasse soll eine CO₂-Einsparung von 85 Prozent in den nächsten zehn Jahren erbringen, also mehr als 11.000 Tonnen Treibhausgase vermeiden.

Ein KI-gestütztes Bestellsystem, das Lebensmittelverschwendung reduzieren und die Nahversorgung optimieren soll, war das vorbildliche Projekt. Damit konnte Kastner Services den Bedarf von "Nash&Frisch" prognostizieren und damit besser anpassen.