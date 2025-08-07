Baumgartner-Freundin postet rührendes Video

"Walking in the sunshine" - Felix Baumgartners große Liebe postet ein rührendes Video auf Isntagram.

Drei Wochen nach dem tragischen Unfalltod von Felix Baumgartner, hat seine große Liebe Mihaela Schwartzenberg ein rührendes Video auf Instagram gepostet. Der Extremsportler ist dabei beim Singen im Auto zu sehen.

„Ich habe diesen Mann so glücklich gemacht wie noch nie zuvor – und er hat dasselbe für mich getan“, schreibt Mihaela. „Strebt nach dieser Art von Liebe. Strebt danach, immer gemeinsam zu singen. Strebt nach dem einen, was im Leben wirklich zählt – der LIEBE zu dem Menschen, mit dem man sein Leben teilt. Das ist der einfachste Weg zum Glück.“

"Werde für dich kämpfen"

„Sorgt dafür, dass euch egal ist, was andere denken. Sorgt dafür, dass ihr weiter singt, Spaß habt, ein gemeinsames Leben aufbaut – und diese Liebe lebendig haltet, ein Leben lang“, appelliert Baumgartners Lebensgefährtin.

„Dieser perfekte Mann verdient all die Liebe und den Respekt, den er jedem entgegengebracht hat – selbst denen, die ihn nie verstanden haben“, schreibt Mihaela weiter. „Ich werde für dich kämpfen, meine Liebe. So wie ich es immer getan habe. So wie du es immer für mich getan hast.“