Bitterer Schlag für Lugners 'Bienchen'

Simone alias "Bienchen" würde am 19. Februar wegfliegen - ihr Absonderungsbescheid würde dies aber nicht erlauben.

"Unkraut vergeht nicht", sagt Baumeister Richard Lugner (89) immer wieder - und so ist es auch nicht verwunderlich, dass er schon nach wenigen Tagen mit dem Coronavirus wieder fast vollständig genesen ist: "Geht mit schon viel besser." Bei seiner Ex-Verlobten Simone Reiländer alias "Bienchen" klingt das etwas anders: "Es fühlt sich an wie ein grippaler Infekt mit wirklich bösem Schnupfen."

Urlaub gebucht - Omikron bekommen

Eine Sache bereitet Simone aber gerade vielmehr Kopfzerbrechen: "Wenn ich mich nicht freitesten kann, dann darf ich am 19. Februar nicht auf Urlaub fliegen." In ihrem Bescheid stehe, dass sie bis inklusive 19. Februar in Quarantäne bleiben müsste, sollte sie nicht vorher schon symptomfrei sein und einen negativen PCR-Test vorweisen können. "Ich würde nach Lissabon fliegen. Habe auch schon alle Ausflüge gebucht." Es wäre bitter, wenn Simone die Reise nicht antreten könnte. Leider hört man aber immer wieder, dass es gerade bei Omikron gar bis zu drei Wochen dauern kann, bis sich ein negatives Testergebnis zeigt.