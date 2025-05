Blackout bei den ORF-"Dancing Stars": Simone Lugner zittert in der Maske

Die "Dancing Stars" erlebten während der Generalprobe einen Stromausfall. Simone Lugner zeigt auf Instagram, wie es plötzlich dunkel wurde.

Unmittelbar vor dem mit Spannung erwarteten Halbfinale der 16. Staffel von "Dancing Stars2 kam es am Mittwochn zu einem unerwarteten Zwischenfall: Während der Proben fiel in der Maske des ORF-Zentrums der Strom aus. Die prominente Teilnehmerin Simone Lugner dokumentierte die dunklen Szenen auf Instagram, wo sie gemeinsam mit Herby Stanonik und weiteren Protagonisten verweilte. Die Visagistin musste improvisieren und mit einer Ersatzbeleuchtung arbeiten, was die Vorbereitungen erheblich erschwerte.

Halbfinale am 16. Mai: Die letzten vier Paare im Kampf ums Finale

Am Freitag, dem 16. Mai 2025, um 20:15 Uhr in ORF 1, treten die verbliebenen vier Promi-Tanzpaare im Halbfinale gegeneinander an:

Simone Lugner & Danilo Campisi

Anna Strigl & Herby Stanonik

Aaron Karl & Kateryna Mizera

Paulus Bohl & Catharina Malek

In dieser entscheidenden Show präsentieren die Paare jeweils zwei Tänze: einen Contemporary und einen "Magic Moment", Gastjurorin Barbara Meier, bewertet die Darbietungen, während das Publikum per Televoting über den Einzug ins Finale entscheidet.

Moderiert wird die Show wie gewohnt von Mirjam Weichselbraun und Andi Knoll.

Trotz des Zwischenfalls in der Maske laufen die Vorbereitungen für das Halbfinale auf Hochtouren. Die Spannung steigt, und die verbliebenen Paare sind bereit, ihr Bestes zu geben, um sich einen Platz im großen Finale am 23. Mai zu sichern.