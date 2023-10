Causa Schell: Freundin behauptet: 'Seine Schwester wusste es'

Maximilian Schells Schwester Maria (†79) soll ihren Bruder geschützt haben

In ihrem Buch "Szenen keiner Ehe" packte Maximilian Schells (†83) Nichte über den berühmten Onkel aus. Der verstorbene Schauspieler soll die damals erst 14-jährige Marie Theres Relin (57) sexuell missbraucht und entjungfert haben. Auch seine Tochter Nastassja (34) erhebt jetzt schwere Vorwürfe. Doch eine Frage, die sich stellte war: Was wussten die Frauen des Film-Stars?

Bekannte: "Maria Schell wusste es"

"Sie hätte sich vehement gewehrt, wenn jemand mit spitzen Fingern ein Schmutztuch über der Familie ausbreiten würde. Sie hätte auf Beweise bestanden oder gar in mir eine Lolita vermutet", schreibt Relin in ihrem Enthüllungs-Werk über ihre eigene Mutter.

Sängerin Penny McLean, eine alte Freundin von Maximilian Schell behauptet jetzt gegenüber "Bild":, dass auch seine Schwester Maria von allem wusste. "Als Marie Theres 14 war, hat Maria zu ihr gesagt: 'Etwas Besseres kann dir doch gar nicht passieren", berichtet sie. Sie selbst habe jedoch nichts davon mitbekommen. "Sonst hätte ich ihn umgebracht."