Claudia Kottal: Fehlgeburts-Drama um "Biester"-Star

Die Schauspielerin äußerste sich nun deutlich zu ihrem großen Kinderwunsch und die Schwierigkeiten.
Schauspielerin Claudia Kottal (44) ist dem TV-Publikum bestens bekannt aus Serien wie "Blind ermittelt", oder jüngst auch "Biester".
Liebe sollte geheim bleiben
Privat ist die Aktrice glücklich mit ihrer Frau Anna Kramer, die sie als ihre "Weltsensation" bezeichnet. Doch die Liebe sollte zu Beginn geheim bleiben, das verriet Kottal nun im Gespräch mit BUNTE (Ausgabe 43/2025): "Eine Casterin empfahl uns 2012, darüber zu schweigen. Sie befürchtete berufliche Nachteile für uns. Das war gut gemeint, heute würden wir das anders machen. Es war ein Versteckspiel".
Privatangelegenheit
Sehr offen sprach die Schauspielerin nun auch über eine Privatangelegenheit, die sie sehr beschäftigt. Kottal möchte mit ihrer Frau eine Familie gründen, doch der Weg zum Kind gestaltet sich schwierig.
Kinderwunsch
"Drei Jahre habe ich In-vitro-Fertilisation, also Befruchtung im Reagenzglas
, probiert. Einmal war ich in der zehnten Woche schwanger, dann habe ich das Kind verloren. Wir hörten und sahen den Herzschlag. Es war zum ersten Mal, dass ich einen echten Kinderwunsch hatte."