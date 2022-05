Conchita postet irres Drogenvideo

Zigaretten, Alkohol und weißes Pulver auf dem Tisch - heute präsentiert Conchita ein neues Video

Eine devastierte Hotelsuite, überall liegen Flaschen, Zigarettenstummel und das Bett ist verwüstet. Conchita Wurst steht vor einem Spiegel und hält dabei noch immer einen Drink in der Hand. Der Blick des Musikers ist verloren. Kurz darauf sieht man Wurst mit weißem Pulver am Tisch, daneben liegt eine Kreditkarte. Wer jetzt denkt, dass Conchita versehentlich Szenen einer durchzechten Nacht gepostet hat, der irrt. Bei den Aufnahmen handelt es sich um das Video zum neuen Song des Sängers.

In "Car" sieht man Conchita ebenfalls in einem pinken Latexkleid auf der Bühne und in einem Lamborghini. Die neue Single ist ab heute erhältlich.