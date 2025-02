Dancing Stars: Die Promis zeigen sich erstmals im Tanz-Outfit

Live-Shows ab 14. März in ORF 1 und auf ORF ON; „Dancing Stars - Die Promis sind startklar!“ schon am 7. März

Nachdem die zehn neuen „Dancing Stars“ die ersten Proben erfolgreich hinter sich und ihre Köpfe mit den ersten Tanzschritten zum Rauchen gebracht haben, schlüpfen sie nun in ihre Tanz-Outfits. So können die Promis der 16. Staffel des ORF-Events - Paulus Bohl, Julia Cencig, Eva Glawischnig, Aaron Karl, Stefan Koubek, Simone Lugner, Heilwig Pfanzelter, Wolfgang „Fifi“ Pissecker, Anna Strigl und Andi Wojta - Jury und Publikum nicht nur mit ihrem tänzerischen Talent überzeugen, sondern auch mit der passenden Tanzkleidung glänzen. Mehr lesen: 67. Opernball: Simone Lugner enthüllt ihre Traumrobe

Simone Lugner über Dancing Stars: "Ich bin unzufrieden" Simone Lugner mit harter Kritik Eine, die besonders hart mit sich selbst ins Gericht geht, ist Simone Lugner. Sie gibt auf Instagram immer wieder Einblick in das Tanztraining und verrät, dass sie mit ihrer Leistung unzufrieden ist: "Wir lachen, wir fluchen, wir diskutieren. Woche eins ist vorbei... italienisch kann ich besser als tanzen", schreibt sie. Sieh dir diesen Beitrag auf Instagram an Start am 14. März Los geht es mit den Live-Shows am Freitag, dem 14. März 2025, um 20.15 Uhr in ORF 1 und auf ORF ON. Zur Einstimmung präsentiert Andi Knoll bereits am 7. März „Dancing Stars - Die Promis sind startklar!“. Sieh dir diesen Beitrag auf Instagram an Wie bereits in den vorangegangenen Staffeln stammen die „Dancing Stars“-Kostüme für die Shows auch diesmal aus London und Spanien. Bis zum Auftakt werden die Kreationen von ORF-Kostümbildnerin Sophia Tischler gesichtet, gemeinsam mit den „Dancing Stars“ wird dann eine passende Auswahl für ihre Auftritte bei der Show getroffen.