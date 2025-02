67. Opernball: Simone Lugner enthüllt ihre Traumrobe

Die Lugner-Witwe trägt ein königsblaues Kleid einer burgenländischen Designerin.

Für Richard Lugners (†91) Witwe wird es heuer der traurigste Opernball-Besuch, denn es ist der erste ohne ihren verstorbenen Gatten. Dennoch stellt sie sich der Herausforderung und hat sich auch bereits eine Robe für das Getümmel in der Wiener Staatsoper ausgesucht.

Simone meidet Lugner-Loge

In einem königsblauen Kleid von Martina Mohapp aus dem Burgenland wird sie heuer über den roten Teppich schweben. „Ich habe mich auf Anhieb in dieses Kleid verliebt“, sagt sie gegenüber oe24. „Mörtels“ Zylinder durfte auf den Bildern, die in der Lugner-Villa entstanden, nicht fehlen. Als Tribut an Richie machte Simone auch gleich seine typische Bewegung nach und lüftete die Kopfbedeckung für die Kamera. Die Lugner-Loge wird sie heuer allerdings meiden.

Simone Lugner trägt eine Robe von Martina Mohapp. © Andreas Tischler ×

Wer neben "Stargast" Alec Monopoly in der Lugner-Loge Platz nehmen wird, ist bisher auch noch unklar. Beauty-Doc Artur Worseg und seine Gattin werden ja den Abend bei Dominic Heinzl und Ernst Minar verbringen. Angeblich sollen Jacqueline und Leo Unternehmer eingeladen haben. Eventuell auch weitere FPÖ-Politiker. Die großen Stars finden sich heuer ohnehin woanders. Candice Swanepoel, Leni Klum und Ed Westwick sind von Swarovski zum Ball eingeladen.