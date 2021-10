Dancing Stars: Dieses Tanzpaar muss die Show verlassen

Jetzt sind es nur noch neun Tanzpaare – heute gab es den ersten Abschied im ORF-Ballroom.

Kampfgeist. Heute zitterten die ersten Kandidaten vor der Abwahl im ORF-Ballroom. Vor allem jene Dancing Stars, die in der ersten Runde bereits eine schlechte Bewertung erhielten. Denn diese floss in die Gesamtwertung ein. Somit gingen Ex-Rennradprofi Bernhard Kohl (11 Punkte) und Kicker-Legende Otto Konrad (10) bereits mit Bangen in die Show hinein.

Dieses Tanzpaar wurde abgewählt

Schließlich die Entscheidung: Niko Niko und Manuela Stöckl mussten die Show am Freitagabend verlassen – sie wurden abgewählt. Jetzt sind noch neun Tanzpaare im Rennen.

Boris Bukowski und Julia Burghardt:

Letzte Woche 15 Punkte

Diese Woche: 9 Punkte



Boris und Julia bleiben in Partystimmung und tanzen in die nächste Show.



Nina Kraft und Stefan Herzog

Letzte Woche : 24 Punkte

Diese Woche: 19 Punkte



Nina und Stefan- Volle "Kraft" vorraus: Auf zum nächsten Tanz!



Otto Konrad und Lenka Pohoralek

Letzte Woche: 11 Punkte

Diese Woche: 9 Punkte



Otto und Lenkar bleiben trotz niedriger Bewertung der Jury und freuen sich auf die nächste Choreographie.



Caroline Athanasiadis und Danilo Campisi

Letzte Woche: 24 Punkte

Diese Woche: 24 Punkte



Caroline und Danilo: MIt Quicksteps in die nächste Runde!



Bernhard Kohl und Vesela

Letzte Woche: 10 Punkte

Diese Woche: 15 Punkte



Step by Step am Tanzparkett: Es geht weiter für Bernhard und Vesela.



Kristina Inhof und Dimitar Stefanin

Letzte Woche: 18 Punkte

Diese Woche: 20 Punkte



Kristina und Dimitar überzeugten Publikum und Jury-Auf in die nächste Show!



Faris Rahoma und Kati Kallus

Letzte Woche: 20 Punkte

Diese Woche: 21 Punkte



Faris und Kathi: Elegant geht's weiter in die nächste Runde!



Margarethe Tiesel und Michael Kaufmann

Letzte Woche: 16 Punkte

Diese Woche: 12 Punkte



1,2,3: Margarethe und Michael freuen sich auf den nächsten Tanzschritte.

Jasmin Ouschan und Florian Gschaider

Letzte Woche: 20 Punkte

Diese Woche: 18 Punkte

Jasmin und Florian: Auch bei Show Nr. 3, wieder mit dabei!



Niko Niko und Manuela Stöckl



Letzte Woche: 18 Punkte

Diese Woche: 20 Punkte



Der letzte Auftritt im Dancing Stars- Ballroom war es für Niko Niko und Manuela Stöckl.

Voting

Wer ist jetzt schon der Favorit der Zuschauer auf den Sieg? Stimmen Sie jetzt gleich ab bei unserem Voting!

Diashow: Dancing Stars: Wer ist ihr Favorit? 1/9 Für dieses Bild abstimmen der Stimmen

2/9 Für dieses Bild abstimmen der Stimmen

3/9 Für dieses Bild abstimmen der Stimmen

4/9 Für dieses Bild abstimmen der Stimmen

5/9 Für dieses Bild abstimmen der Stimmen

6/9 Für dieses Bild abstimmen der Stimmen

7/9 Für dieses Bild abstimmen der Stimmen

8/9 Für dieses Bild abstimmen der Stimmen

9/9 Für dieses Bild abstimmen der Stimmen Zwischenergebnis laden © ORF/Hans Leitner © ORF/Hans Leitner © ORF/Hans Leitner © ORF/Hans Leitner © ORF/Hans Leitner © ORF/Hans Leitner © ORF/Hans Leitner © ORF/Hans Leitner © ORF/Hans Leitner

Dancing Stars: Wer ist ihr Favorit? ×

Mehr dazu in Kürze ...