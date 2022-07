''Dancing Stars''-Hochzeit in Oberösterreich

Marco Angelini und Maria Santner haben "Ja" gesagt

Was auf dem Parkett von Dancing Stars als Flirt begann, endete am 7. Juli vor dem Traualtar. Profitänzerin Maria Santner und Sänger Marco Angelini gaben sich nach 13 Jahren Beziehung das Ja-Wort. Angelini hielt erst im November 2021 im Dancing Stars-Halbfinale um die Hand seiner Liebsten an. Damals war sie komplett aus dem Häuschen: „Ich hatte nicht damit gerechnet“, sagte sie. Das Paar hat auch bereits eine gemeinsame Totchter, die im September 2020 auf die Welt kam. Ein logischer Schritt also, dass sie auch irgendwann heiraten würden.

Die Hochzeit fand auf dem Weingut Hirschmugl in Oberösterreich statt. Santner postete ein Foto mit den Worten: „Mr und Mrs Angelini.“