Das weiß man über Gabaliers Freundin

Zu Arnies Charity-Dinner in Kitzbühel kam "Volks-Rock'n'Roller" Andreas Gabalier mit weiblicher Begleitung.

Die Hahnenkamm-"Snowciety" durfte am Donnerstagabend erstmals richtig ausschwärmen und die Society-Festspiele in und rund um Kitzbühel glanzvoll eröffnen. Für Gesprächsstoff sorgte dabei Andreas Gabalier. Seit der Trennung von seiner langjährigen Freundin Silvia Schneider im Jahr 2019 ist der "Volks-Rock'n'Roller" Single. Bei der Frau an seiner Seite handelt es sich um Gabaliers "Seelenfreundin" Lisa Kandlhofer, wie er beim Event verriet. Auf dem Red Carpet posierten die beiden sehr vertraut.

Kein Wunder, die beiden sollen sich schon seit dem Kindergarten kennen und auch gemeinsam in die Grundschule und ins Gymnasium gegangen sein. Später wechselte sie aufs Sportgymnasium, Gabalier hingegen ging auf die Handelsakademie – die Freizeit sollen die beiden jedoch weiterhin gemeinsam verbracht haben. In früheren Interviews hielt er jedoch schon fest: "Sie ist meine beste Freundin" – es seien also keine romantischen Gefühle im Spiel.

Lisa Kandlhofer führt eine Kunstgalerie in Wien.