Deshalb sagt Teenie-Schwarm Wien-Konzert ab

Nach der kurzfristigen Absage des Auftritts in München fällte auch die Show von Teenie-Schwarm The Voice-Star Wincent Weiss in Wien aus. In mehreren Instagram-Postings erklärt und bedauert er.

Wien. "Viele von euch haben es gestern in Zürich sicher schon gemerkt, dass ich ziemlich angeschlagen bin. Ich hatte so gehofft, dass eine Nacht Ruhe reicht, um wieder fit zu werden – aber ich sitze nun schon seit Stunden beim Arzt und versuche alles, um wieder auf die Beine zu kommen." Das schrieb Wincent Weiss vor der Konzert-Absage für München. Tags darauf dann die Hiobs-Botschaft für seine Fans in Österreich - auch das für Donnerstag in der Stadthalle geplante Konzert muss gecancelt werden. Hier sein jüngstes Insta-Posting dazu: Sieh dir diesen Beitrag auf Instagram an Trotz aller Bemühungen und medizinischer Hilfe habe sich sein Zustand nach eigenen Aussagen also nicht schnell genug verbessert, um aufzutreten: „Ich hätte mir so sehr gewünscht, heute bessere Nachrichten für euch zu haben - aber leider muss ich nach München nun auch das Konzert morgen in Wien absagen.“ Fans, die Tickets für München oder Wien gekauft haben, erhalten eine Rückerstattung. Online erworbene Tickets werden automatisch erstattet, während bei Vorverkaufsstellen gekaufte Tickets direkt dort zurückgegeben werden müssen.