Emotionaler Abschied von Star-Figaro Josef Winkler

Am Montag trat der Ende April verstorbene Promi-Friseur Josef Winkler am Zentralfriedhof seinen letzten Weg an

Er war eine feste Größe in der österreichischen Promi-Szene – jetzt herrscht Trauer um Josef Winkler (†56). Der beliebte Szene-Friseur und Society-Liebling ist am 25. April völlig überraschend verstorben. Laut seiner Witwe erlitt er im Schlaf einen Herzinfarkt. Die Nachricht vom plötzlichen Tod des Star-Friseurs erschütterte nicht nur die Wiener Gesellschaft, sondern auch zahlreiche Prominente und Wegbegleiter aus ganz Österreich. Witwe Karin Winkler (r.) nimmt Abschied © Fuhrich × Am Montag, dem 19. Mai, fand die Verabschiedung am Wiener Zentralfriedhof statt. Freunde und Familie kamen zusammen, um Josef die letzte Ehre zu erweisen. Unter den Trauergästen: „Mausi“-Mama Martha Haidinger, Jacqueline und Leo Lugner sowie Winklers Ehefrau Karin, Sänger Gary Howard, Burlesque-Entertainerin Wendy Night, Charity-Lady Yvonne Rueff, Musiker Cyril Radlher und viele weitere prominente Freunde Winklers. Martha Haidinger, Leo und Jacqueline Lugner © Fuhrich × Gary Howard und Wendy Night © Fuhrich × Zuvor wurde bereits am 6. Mai ein stilles Rosenkranzgebet in der Basilika Absam in Tirol, seiner Heimatgemeinde, abgehalten. Josef Winkler wird auf eigenen Wunsch kremiert. Seine Urne wird im Familiengrab seiner Mutter in Absam beigesetzt. Für alle, die nicht persönlich Abschied nehmen konnten, hat die Familie ein Online-Kondolenzbuch eingerichtet. Unter www.bestattung-himmelblau.at/josef-winkler können Freunde, Fans und Wegbegleiter letzte Grüße hinterlassen.