Fake-Haare und sexuelle Anspielungen: Melissa Naschenweng zeigt "Wahrheit"

Die Schlagersängerin gesteht auf Instagram, dass sie immer Extensions trägt. Jetzt zeigt sie ihre natürlichen Haare.

Schlagerqueen Melissa Naschenweng zeigt sich sonst immer perfekt gestylt auf der Bühne und in den sozialen Medien, doch jetzt lässt sie ihre Fans die ungeschönte Wahrheit sehen. In ihrer Instagram-Story hat sie deutlich kürzere Haare als sonst und schreibt dazu: "So schaut die Wahrheit aus ohne Extensions." Offensichtlich war die Sängerin gerade beim Friseur, da sie Stunden später wieder volles, langes Haar hat.

Melissa Naschenweng zeigt ihre "echten" Haare. © Instagram

Fan fragt sich: "Ist sie jetzt Sexarbeiterin?

Dabei wären die Extensions gar nicht notwendig. Melissas Fans lieben ihre natürliche Art und Ehrlichkeit. Immer wieder sorgt Naschenweng auch mit Bikini-Fotos für Schnappatmung. Erst kürzlich posierte sie im Nackt-Badeanzug. Dieser ließ wenig Raum für Fantasie. Manchen Fans stieß das bitter auf: "Das hast du nicht nötig. Schaff es mit deiner Musik", schreibt ein User. "Ist sie jetzt Sängerin oder Sexarbeiterin?", fragt ein anderer.





Naschenweng ignoriert Kommentare wie diese. Schließlich war es genau das, was sie mit dem Posting erreichen wollte. Im Titel schrieb sie: "Da meine Bikinifotos immer für Aufregung sorgen, ab sofort im Badeanzug anzutreffen."