× Falco: Neues Box-Set mit 18 Raritäten & Konzert

"Neue" alte Hits von Falco: am 29.10. kommt Deluxe-Version von Emotional - mit 18 Raritäten und Konzert-Mitschnitt.

1985 hiefte sich Falco mit Rock Me Amadeus und dem Album Falco III in den Musik-Olymp. Platz 1 in den USA. Als erster und bislang einziger deutschsprachiger Künstler. 1986 folgte das Album Emotional mit Hits wie The Sound Of Music, Emotional und Coming Home, dem zweiten Teil von Jeanny. Platz eins in Österreich und Deutschland.

© Warner Archives ×

Jetzt, pünktlich zum 36. Geburtstag, kommt die Neuauflage. Ab 29. Oktober gibt’s Emotional in der 2021er Remastered Version. Auch als Sammlerstück auf schwarzem und transparentem Vinyl. Dazu wurden für ein Deluxe Box Set (3CD/1DVD) die Archive durchforstet: Neben den neun Hits der Original-Version gibt es auch zwei CDs voll mit 18 Raritäten. U.a. eine englische Version von Emotional, den "Extended Rock 'N' Soul Mix" von The Sound Of Music oder den raren 7“ Edit von Crime Time.

© Warner Archives ×

Als Extra-Zuckerl zeigt die DVD einen bislang unveröffentlichten Mitschnitt der Emotional-Tour 1986 aus Frankfurt. Mit allen Konzert-Hits von Junge Römer bis Rock Me Amadeus. Das Deluxe Box Set wird durch ein 20-seitiges Booklet mit raren Bildern ergänzt. Als Einstimmung rockt am 15. Oktober die Falco Convention Band unter dem Motto „Verdammt, wir leben noch“ im Wiener Orpheum.