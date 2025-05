Familie und Freunde nehmen doppelt Abschied von Star-Figaro Josef Winkler

Am 25. April starb der beliebte Society-Friseur plötzlich und unerwartet im 57. Lebensjahr. In zwei Trauerfeiern - in Tirol und Wien - können seine Freunde sich vom gebürtigen Tiroler verabschieden

Der österreichische Promi-Friseur Josef Winkler ist im Alter von 56 Jahren verstorben. Winkler war über Jahrzehnte hinweg eine feste Größe in der Wiener Society und betreute zahlreiche prominente Persönlichkeiten, darunter Ex-Bundeskanzler Sebastian Kurz, Kabarettist Josef Hader und Society-Lady Christina "Mausi" Lugner.​ Sein Salon "Zur schwarzen Bürste" in der Wiener Innenstadt galt als Treffpunkt der High Society. Abschied von Josef Winkler © Privat × Anfangs hieß es, Josef Winkler habe einen Herzinfarkt erlitten. Das bestätigte auch seine Frau Karin gegenüber oe24. Doch wie Wiener-Urgestein Marianne Kohn jetzt in einem Facebook-Beitrag schreibt, soll es ein Schlaganfall gewesen sein, der ihn das Leben gekostet hat. Seine Schwester habe ihn tot aufgefunden. Josef und Karin Winkler © Andreas Tischler × Seine trauernden Freunde und Familie haben jetzt die Gelegenheit, sich gleich zweimal von Josef zu verabschieden. Am Dienstag den 6. Mai findet in der Basilika im Tiroler Absam - Josefs Heimatgemeinde - die Verabschiedung in Form eines Rosenkranzgebetes statt. Eine weitere Trauerfeier für den beliebten Figaro wird in Wien stattfinden. Einen Termin dafür gibt es aber noch nicht. Beigesetzt soll Winkler im engsten Familienkreis.