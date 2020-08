Feierabend für den Jedermann

Jedermann für jedermann. Nach 51 Vorstellungen in der Titelrolle des Jedermann ist am Mittwochabend Tobias Moretti von den Salzburger Festspielen mit einer Auszeichnung vom Domplatz verabschiedet worden. Das Festival ehrte den Schauspieler nach der letzten Aufführung im „Jahrhundert-Sommer“ mit der Festspielnadel in Rubin. Insgesamt stand Moretti bei den Festspielen schon 123 Mal auf der Bühne.

Gelassen. Eine große Abschiedsfeier gab es für Moretti wegen der Corona-Krise leider keine. Und auch der Bieranstich zu ­Beginn der Festspiele fiel heuer aus. Dennoch gönnte sich der Ex-Jedermann nach der letzten Vorstellung gemeinsam mit Buhlschaft Caroline Peters ein Bierchen zum Feierabend.

Zukunft. Moretti-Fans müssen aber nicht ganz auf ihr Idol verzichten, denn der Mime steht zurzeit mit Tochter Antonia für den ServusTV-Zweiteiler Il Pastore gemeinsam vor der Kamera.